Auto brennt nahe der A96 bei Germering komplett aus

Bei Germering brennt ein Wagen komplett aus. Eine Anschlussstelle der A96 muss deswegen gesperrt werden.

Weil ein Auto in Brand geraten ist, musste die Autobahnanschlussstelle Germering-Süd am Montagvormittag für rund eine Stunde gesperrt werden. Laut Polizei entstand bei dem Feuer ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei meldete die Warnleuchte des Pkws einer 28-Jährigen aus dem Kreis Starnberg gegen 8.40 Uhr einen Fehler. Die Fahrerin entschloss sich deshalb, von der A96 (Fahrtrichtung Lindau) an der Anschlussstelle Germering-Süd abzufahren. An der Einmündung zur Staatsstraße 2544 begann der Wagen zu rauchen, weshalb die Frau das Fahrzeug verließ, ehe dieses in Flammen aufging und komplett ausbrannte.

Durch den Brand wurden neben dem Auto auch die Fahrbahn beschädigt. Die Feuerwehr Germering war für die Löscharbeiten im Einsatz. Die Ermittlungen zur Ursache des Brands dauern an. (AZ)

