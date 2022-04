Greifenberg: Hoher Sachschaden bei Unfall

Bei Greifenberg übersieht eine Fahranfängerin ein entgegenkommendes Auto. Ihr Wagen prallt mit zwei anderen Pkws zusammen. Der Schaden ist hoch, eine Frau wird verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit einer Verletzten und hohem Sachschaden hat sich am Freitag gegen 13.15 Uhr bei Greifenberg ereignet. Laut Polizei wollte eine 19-jährige Landsbergerin mit ihrem Auto von der Staatsstraße 2055 nach links auf die A96 in Richtung Lindau auffahren. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Wagen einer 48-Jährigen, die mit als Letzte einer Fahrzeugschlange in Fahrtrichtung Schondorf unterwegs war.

Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch der Wagen der 19-Jährigen gedreht wurde und anschließend mit einem weiteren verkehrsbedingt wartenden Auto einer 24-Jährigen kollidierte. Die 48-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 26.000 Euro. (lt)

