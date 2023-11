In Greifenberg gerät ein Wäschetrockner in Brand

Ein Wäschetrockner fängt in Greifenberg Feuer. Die Doppelhaushälfte kann erst einmal nicht bewohnt werden.

Am Freitag gegen 16 Uhr ist der Wäschetrockner einer Greifenberger Familie in Brand geraten. Die Familie hatte laut Polizei den - etwas in die Jahre gekommenen - Wäschetrockner angeschaltet und das Haus verlassen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet dieser in Brand, der durch die freiwillige Feuerwehr jedoch rechtzeitig gelöscht werden konnte, bevor das Feuer auf das Wohnhaus übergriff.

Dennoch entstand durch den brennenden Trockner und die Löscharbeiten ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Zudem kann die Doppelhaushälfte erst einmal nicht bewohnt werden, teilt die Polizei mit. Verletzt wurden durch den Brand weder die Bewohner noch die eingesetzten Rettungskräfte. (AZ)

