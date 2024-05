In Greifenberg wird ein besonderer Hauszugang restauriert

Plus Eine jahrhundertealte Brücke führt ins Schloss von Greifenberg. Jetzt wird das Bauwerk, das eine interessante Baugeschichte hat, behutsam erneuert.

Benedikt Freiherr von Perfall untertreibt vielleicht ein wenig, wenn er von einem "Zugang zum Haus" spricht. Zum einen meint er eine Brücke, zum anderen das Schloss, das seiner Familie seit inzwischen 546 Jahren gehört. Wäre es nur ein normales Haus und ein normaler Hauseingang wäre dieser Tage auch nicht Axel Hofstadt von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit einem symbolischen 30.000-Euro-Scheck nach Greifenberg gekommen. Das Geld fließt in die Instandsetzung des Hauszugangs oder besser gesagt der Schlossbrücke, die Teil des großen Denkmalkomplexes von Schloss Greifenberg ist.

Die gut 20 Meter lange Brücke, die den Schlossgraben überspannt, hat eine interessante Baugeschichte. Die Basis bilden ältere ziegelgemauerte Pfeiler. Sie wurden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtet, als das Schloss, nachdem es 1760 großteils abgebrannt war, in seiner bis heute erhaltenen barocken Form errichtet wurde.