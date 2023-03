Stoppstelle in Greifenberg: Zwei Unfälle binnen drei Stunden

An der Autobahnanschlussstelle in Greifenberg ereignen sich innerhalb kurzer Zeit zwei Unfälle. Beide Zusammenstöße verlaufen nach demselben Muster.

Gleich zwei Unfälle innerhalb von nur drei Stunden mussten Beamte der Polizeiinspektion Dießen am Sonntag in Greifenberg an der gleichen Stelle aufnehmen. Beide Male seien die Unfallverursacher aus Richtung Landsberg kommend an der Autobahnanschlussstelle Greifenberg von der A96 abgefahren und hätten an der dann kreuzenden Staatsstraße nach rechts abbiegen wollen, heißt es im Polizeibericht.

Zunächst missachtete ein 84-jähriger Pkw-Lenker um 15.05 Uhr das für ihn geltende Stoppschild, sodass eine von links kommende Autofahrerin aus Weßling nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und in die Seite des Wagens des 84-Jährigen fuhr. Die Weßlingerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von je etwa 3000 bis 4000 Euro.

Nach Unfall in Greifenberg muss ein Auto abgeschleppt werden

Um 17.40 Uhr übersah dann ein 90-jähriger Autofahrer das für ihn geltende Stoppschild und fuhr in die hintere rechte Seite des Autos einer Frau aus Dießen, die von links gekommen war. Am Wagen des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden am Auto der Frau aus Dießen gibt die Polizei mit rund 3000 Euro an. (AZ)

