Unfall mit hohem Sachschaden: Polizei sucht Verursacher

Bei Greifenberg ereignet sich ein Unfall mit hohem Sachschaden. Der Verursacher macht sich einfach aus dem Staub.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden, die sich am Montag kurz nach 19 Uhr bei Greifenberg auf der Staatsstraße 2055 Richtung Dießen ereignet hat.

Wie die Polizei meldet, fuhr ein 50-jähriger Dießener mit seinem Pkw von der A96 kommend in Richtung Dießen. Zu diesem Zeitpunkt stand am Fahrbahnrand der entgegenkommenden Fahrspur ein Pannenfahrzeug. Ein dem Dießener entgegenkommender Autofahrer fuhr an dem Pannenfahrzeug links vorbei, auf die Fahrspur des 50-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Dießener nach rechts ausweichen und stieß mit dem Wagen einer 59-jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck zusammen, die an der Einmündung der Schondorfer Straße wartete.

Zur Behandlung in ein Klinikum gebracht

Die 59-jährige wurde durch den Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Klinikum Landsberg gebracht werden. An den beiden Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08807/9211-0 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

