Dieser Garten in Hagenheim kommt ohne Zaun aus

Plus Nach dem Prinzip der „geordneten Unordnung“ gärtnerte schon die Mutter von Irmgard Schmid in Hagenheim. Über einen besonders naturnahen Garten.

Irmgard Schmid feierte kurz vor dem Besuch unserer Redaktion ihren 70. Geburtstag. Luftballons hängen noch zwischen den alten Buchen, dem Apfelbaum mit den weit ausladenden Ästen mit dem großen Baumhaus, in dem die Nachbarskinder spielen, der fantasievollen Dekoration mit Fundholz und bunt bepflanzten Töpfen. Daneben steht eine nagelneue Holzbank. „Das ist unsere Ratschbank, ein Gemeinschaftsgeschenk meiner Nachbarn“, erzählt Schmid. „Ich habe einen offenen Garten für Nachbarn, Kinder und Tiere.“ Tatsächlich kommt das 1800 Quadratmeter große Grundstück im Osten von Hagenheim ganz ohne Zäune aus – auch zum Vorteil der Laufenten, die vom gegenüberliegenden Gelände gern zu ihr kommen, um dort nach Futter zu suchen.