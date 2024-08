Vor 50 Jahren: Der Hechenwanger Kirchturm bekommt wieder eine Doppelzwiebel

Aufgrund seiner Höhe ist es ein markantes und aus jeder Himmelsrichtung gleich erkennbares Bauwerk: der Hechenwanger Kirchturm von der Kirche St. Martin. Seine Erbauung geht auf das Jahr 1719 zurück. Oben am Turm war nämlich bis zur Renovierung im Jahr 1967 eine Tafel mit der entsprechenden Jahreszahl angebracht. Schon bald hörte man damals in der Bevölkerung folgenden Spruch: „Heche’wang, Tuure’ lang“ – Hechwang, turmlang.

Planer des Hechenwanger Kirchturms war der schon zu Lebzeiten berühmte Baumeister Joseph Schmuzer aus Gaispoint (Wessobrunn). Schmuzer ließ einen Zwiebelturm errichten. 1822 kam es in Hechenwang jedoch zu einem verheerenden Brand, dem auch Teile der Kirche, im Besonderen der Turm, zum Opfer fielen. Aus den Landsberger Geschichtsblättern von 1949 erfahren wir zu diesem Brand: „Sogar der hohe Kirchturm brannte aus, die Kirche soll erhalten geblieben sein. … Der Kirchturm soll vor dem Brand ein Doppelzwiebelturm und noch höher als der heutige Spitzturm gewesen sein.“

Die Obrigkeit will die „Thurmbedachung sbitzig“ haben

Mit dem Wiederaufbau des Turms nach dem Brand wurde der Bau- und Zimmerermeister Jakob Gerum aus Landsberg beauftragt und dieser wollte dem Turm wieder die ursprüngliche Doppelzwiebel verpassen. Von staatlicher Seite gab es jedoch Widerspruch. Auch weitere Varianten in Zwiebelform für den Wiederaufbau des Turmes wurden nicht genehmigt. Für den Wiederaufbau von Hechenwang wurde der Königliche Baurat und technische Prüfer Gustav Vorherr eingeschaltet und dieser schrieb vor: „Das Kirchdach ist wieder nach der alten Construction herzustellen und die Thurmbedachung ist sbitzig zu gestalten.“

Icon Vergrößern So sah der Hechenwanger Kirchturm bis 1973 aus. Foto: Erwin Fichtl Icon Schließen Schließen So sah der Hechenwanger Kirchturm bis 1973 aus. Foto: Erwin Fichtl

Es wurde also ein Spitzturm errichtet. Und dieser Spitzturm begleitete die Gemeinde Hechenwang auch bis 1973. Im Jahr 1972 stellten Bürgermeister Josef Giggenbach und Pfarrer Heinrich Winterholler in einer Bürgerversammlung ihre Pläne zur Renovierung der Pfarrkirche St. Martin vor. Winterholler legte für die Turmgestaltung eine kleine, postkartengroße Zeichnung vor, auf der der frühere, vor 1822 vorhandene Turm mit Doppelzwiebel zu sehen war. Der Zimmerermeister Erwin Fichtl hatte zum besseren Verständnis entsprechend der Zeichnung eine Skizze im Verhältnis 1:50 erstellt. Und die Hechenwanger Bürger entschieden sich für die Renovierung des Turmes in ursprünglicher Form, also mit Doppelzwiebel.

Das Kreuz auf dem Hechenwanger Kirchturm ist 55 Kilogramm schwer

Bei der 1973 durchgeführten Renovierung wurde am Turm ein Ringanker mit nach unten laufenden Säulen zur Sicherheit der größeren, neuen Doppelzwiebel eingebaut. Mit handgespaltenen Lärchenschindeln wurde 1974 die Turmhaube gedeckt. Einer der letzten Arbeitsschritte war das Einstecken des 55 Kilogramm schweren Kreuzes. 2019 anlässlich der 300-Jahr-Feier hatte Erwin Fichtl darüber berichtet, wie schwierig es war, das Kreuz schließlich in der Halterung zu verankern. Aber der 59 Meter hohe Zwiebelturm erstrahlte nun seit 1974 in neuem Glanz. (AZ)