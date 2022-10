Der Heimat-Check verdeutlicht Landsbergs Verkehrsproblem

Plus Vieles spricht für Landsberg. Das zeigt auch der Heimat-Check. Schwachstellen gibt es trotzdem. Die größte scheint die Verkehrsbelastung der Stadt zu sein.

Viele Menschen haben beim Heimat-Check unserer Zeitung teilgenommen und ihren Wohnort bewertet. Nach dem Landkreisüberblick in der vergangenen Ausgabe wird die Große Kreisstadt Landsberg unter die Lupe genommen. Die Verkehrssituation erntet viel Kritik – auch von der Verkehrsreferentin der Stadt.