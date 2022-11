Heimat-Check

vor 33 Min.

Der Straßenverkehr belastet die Schondorfer im Heimat-Check

Plus Im Heimat-Check schneidet der Verkehr in Schondorf im Landkreis Landsberg am schlechtesten ab. Dabei gibt es einige Alternativen zum Auto, um in der Region mobil zu sein.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Auch bei der Ammerseegemeinde zeigt sich im Heimat-Check: Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Mit 6,7 Punkten schneidet Schondorf überdurchschnittlich ab und befindet sich in den Kategorien meist im oberen Drittel der Gemeinden im Landkreis Landsberg. Besonders gute Ergebnisse hat Schondorf bei den Themen Sicherheit (8,8), Sauberkeit (8,6), Lebensqualität (8,5) und Einzelhandel (8,3) erzielt. Das zeigt sich auch in den Kommentaren der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, der nicht-repräsentativen Umfrage: "Ich wohne in einer sehr privilegierten Wohngegend mit vielen Angeboten an Kultur, Freizeit und Aktivität. Der viele Verkehr lässt sich bei der Attraktivität auch für Ausflügler und Urlauber nicht vermeiden." Und: "An sich ist Schondorf ein lebens- und liebenswerter Ort, der noch viel Ursprünglichkeit besitzt und in dem es viele Menschen mit Empathie und Sinn für das Miteinander gibt", schreibt eine weitere Person aus der Gemeinde.

