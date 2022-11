Heimat-Check

11:01 Uhr

Die Menschen in Weil fühlen sich besonders sicher

Zu wenig Radwege? Das bemängelten die Bürger bei der Aktion Heimat-Check in Weil.

Plus Im Heimat-Check ist Weil Spitzenreiter in der Kategorie Sicherheit. Das Radwegenetz lässt dafür zu wünschen übrig.

Von Vanessa Polednia

In puncto Sicherheit liegt Weil weit über dem Durchschnitt an erster Stelle. Der Verkehr und insbesondere das Radwegenetz sind dagegen mehr als ausbaufähig. Das zeigen zumindest die Ergebnisse des Heimat-Checks. Im August wurden die Menschen aus dem Landkreis Landsberg dazu aufgerufen, bei der Umfrage teilzunehmen. Für alle Gemeinden, in denen genügend Menschen teilgenommen haben, werden die wichtigsten Ergebnisse präsentiert.

