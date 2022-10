Dießen im Heimat-Check: Zu teuer zum Leben?

Plus Die Dießener können sich Dießen nicht mehr leisten, zeigt der Heimat-Check. Das kostet ein Einfamilienhaus in der Ammerseegemeinde.

Seelage, historischer Ortskern und viel Kunst und Kultur. Dießen am Ammersee bietet seinen über 10.000 Einwohnern und Einwohnerinnen viel Lebensqualität, das zeigt auch die Heimat-Check-Umfrage. 150 Menschen aus Dießen haben daran teilgenommen. Der gute Ruf des Künstlerorts hat demnach aber auch einen entscheidenden Nachteil: Die Dießener berichten von einem äußerst schwierigen Wohnungsmarkt. Die Bürgermeisterin bestätigt das, eine Immobilienmaklerin sieht ein wenig Entspannung.