Eglinger fordern Pflegeplätze und Arztpraxis im Heimat-Check

Plus Im Heimat-Check äußern sich Eglinger dazu, wie seniorengerecht ihre Gemeinde aufgestellt ist. Sie wünschen sich schnelle Lösungen. Für den Bürgermeister ist das Wunschdenken.

Eine Frage im Heimat-Check, einer Umfrage unserer Redaktion, lautete: "Wie seniorengerecht bewerten Sie Ihren Wohnort?". Die Gemeinde Egling erzielt dabei nur ein durchschnittliches Ergebnis. In den Freitexten zeigen sich die Teilnehmenden ungeduldig. Eine Seniorenberaterin will das ändern.