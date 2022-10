Heimat-Check: Die Pürgener Jugend will mehr Action im Ort

Plus Schon vor dem Heimat-Check, mit dem Beginn der Corona-Pandemie, wird deutlich: Das Freizeitangebot für Jugendliche ist in Pürgen unterdurchschnittlich.

Den Jugendlichen in Pürgen scheint, abseits vom Vereinsleben, ganz schön fad zu sein, wie die Heimat-Check-Umfrage beweist. Dass sich daran bald etwas ändern wird, haben engagierte Jugendliche aus der Gemeinde bereits bewirkt.