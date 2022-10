Heimat-Check: Fuchstal ist für den Kreis Landsberg zukunftsweisend

Plus Weit über die Landkreisgrenzen hinaus ist Fuchstal als innovative Gemeinde bekannt. Das zeigt auch der Heimat-Check. Warum der Bürgermeister dennoch nicht mit dem Ergebnis zufrieden ist.

Der Fuchstaler Bürgermeister Erwin Karg freut sich über die gute Note im Heimat-Check und schickt gleich ein Aber hinterher. Eigentlich hätte seine Gemeinde die Bestnote verdient. "Im Klimaschutz sind wir deutschlandweit eine der besten Kommunen", berichtet der Fuchstaler selbstbewusst. Tatsächlich ist Fuchstal in der Kategorie Kleinstadt als nachhaltigste Kommune Deutschlands 2022 ausgezeichnet worden. Was die Gemeinde, eingebettet zwischen Lech und Ostallgäu, zur Vorreiterin macht.