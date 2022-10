Heimat-Check

07:01 Uhr

Prittrichings Kulinarik steht im Heimat-Check auf dem Prüfstand

In Prittriching gibt es nur eine Gaststätte. Das spiegelt sich auch in der Gastro-Bewertung im Heimat-Check wider.

Plus Prittriching erhält eine Topbewertung im Heimat-Check. Bei der Gastro-Note gibt es jedoch Luft nach oben. Das sagt der einzige Restaurantbetreiber im Ort.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Die gute Nachricht zuerst: Prittriching hat es in der Gesamtbewertung aller Landkreise im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen in die "Top Ten" geschafft. Damit hat die Gemeinde, wie zu Beginn der Auswertung des Heimat-Checks erwähnt, sehr gut abgeschnitten. Des Weiteren belegt Prittriching in sieben von 14 Lebensbereichen einen überdurchschnittlichen Rang.

