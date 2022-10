Heimat-Check

vor 33 Min.

Uttinger hadern im Heimat-Check mit dem Tourismus

Plus Utting ist ein Luftkurort. Das macht sich in der hohen Lebensqualität bemerkbar – und an den Touristen. Das gefällt nicht allen Einwohnern, zeigt der Heimat-Check.

Von Vanessa Polednia

Uttings Attraktivität als Luftkurort am Ammersee ist nicht von der Hand zu weisen und spiegelt sich im Heimat-Check in der sehr gut bewerteten Kategorie Lebensqualität wider. In den Kommentaren der Uttinger lassen sich jedoch auch unerwünschte Folgen für die Bevölkerung herauslesen. So äußern sich viele Umfrageteilnehmer negativ zur Belastung durch Tagesausflügler und den Tourismus.

