57 Jahre im Einsatz: Wann erhält Feuerwehr Hagenheim neues Fahrzeug?

Plus Im Hofstetter Ortsteil Hagenheim ist noch ein 57 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug im Einsatz. Ein modernes Fahrzeug soll es ersetzen. Welche Pläne es gibt.

Den Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeugs für Hagenheim hat der Gemeinderat Hofstetten bereits Anfang Februar beschlossen. Die Ortsteil-Feuerwehr versucht seit „den 2000er-Jahren immer wieder“, so Kommandant Rainer Zeller, einen Ersatz für das 57 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze (LF 16-TS) zu bekommen. Jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen.