Hofstetten

vor 3 Min.

Der Ex-Bürgermeister dreht jetzt an der Kirchturmuhr

Plus Benedikt Berchtold kümmert sich seit Kurzem um die Uhr der Kirche Maria Rosenkranzkönigin in Hagenheim. Ende März steht er vor einer besonderen Herausforderung.

Von Margit Messelhäuser

Hofstettens früherer Bürgermeister Benedikt Berchtold schraubt gerne – beruflich an Autos. Doch jetzt hat der Kfz-Meister eine neue Aufgabe: Er ist der Turmuhrenbeauftragte von Maria Rosenkranzkönigin in Hagenheim. Für ihn absolutes Neuland und bald steht auch schon die erste „Bewährungsprobe“ an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

