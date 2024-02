Hofstetten

Ein weiteres Zuhause in Hagenheim für Asylsuchende

Auch das Dachgeschoss dieses Hauses in Hagenheim soll in Zukunft als Raumwohnraum für Geflüchtete genutzt werden.

Plus Auch das Dachgeschoss eines Hauses im Ortsteil Hagenheim soll als Asylunterkunft dienen. Davor muss noch eine Heizung eingebaut werden.

Seit bald einem Jahr sucht das Landratsamt Landsberg verstärkt nach Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende. Die Gemeinde Hofstetten hat der Behörde unter anderem ein Gebäude in der Forststraße in Hagenheim angeboten. Im Erdgeschoss des kleinen Hauses leben mittlerweile sechs junge Männer aus dem Jemen. Sie sind gleichzeitig die einzigen Asylsuchenden, die aktuell in einer offiziellen Asylunterkunft in der Gemeinde leben.

Umbaumaßnahmen sind im Hagenheimer Haus notwendig

"Noch im alten Jahr haben wir einen Mietvertrag mit dem Landratsamt abgeschlossen", schildert Bürgermeisterin Ulrike Högenauer im Gespräch mit unserer Redaktion. Nun soll auch das Dachgeschoss vermietet werden. Da dieses nie offiziell mit einem Bauantrag ausgebaut wurde, musste der Gemeinderat zunächst einer Nutzungsänderung als offiziellen Wohnraum zustimmen. Wie viele Personen einziehen sollen, kann Högenauer bisher nicht sagen.

