Soldatenverein: "Es ging und geht es nie um heroische Heldengedenktage"

Verteidigungsminister Boris Pistorius bringt die Debatte um die Wehrpflicht wieder auf die Tagesordnung – bereits seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine wird das Thema immer wieder diskutiert. Denn seit dem Zweiten Weltkrieg war kaum ein Krieg so nah wie gerade. Währenddessen wird die Gruppe der Menschen, die aus dem Krieg berichten können, immer weniger. Ob es Zeitzeugen sind, die verfolgt wurden, oder diejenigen, die an der Front kämpfen mussten und nur heil nach Hause wollten. Veteranen- und Soldatenvereine versuchen die Erinnerungen aus diesen Zeiten zu pflegen und zu erhalten. Der Soldaten- und Kriegerverein Hofstetten hat noch zwei Mitglieder, die im Zweiten Weltkrieg als Soldaten im Einsatz waren. Allein für den Austausch sei der Verein sehr dankbar, sagt Vorsitzender Michael Happach.

Zwei Mitglieder im Hofstetter Verein sind Jahrgang 1927

Während sich im vergangenen Jahr der Veteranen Verein Schwabhausen auflösen musste, konnten im Landkreis dieses Jahr zwei Gruppierungen 150-jähriges Bestehen feiern. Dazu zählt auch Hofstetten. 1873, zwei Jahre nach dem Deutsch-Französischen Krieg, gründete sich der Verein. Im November feierten die Mitglieder in der Alten Post ihr Jubiläum. Rund 130 Gäste kamen. In einem Jahr, in dem bereits viele Veranstaltungen die Kalender der Bürgerinnen und Bürger eingenommen hatten, habe man es klein halten wollen, sagt Michael Happach. Eingeladen waren auch der Patenverein aus Oberfinning und der Nachbarverein aus Hagenheim. Doch das Highlight seien doch immer die Mitglieder Jahrgang 1927, die es auch zur Jubiläumsfeier schafften: Konrad Epple und Anton Asam. "Es ergeben sich immer wunderbare Gespräche, man erfährt viele Dinge aus der Vergangenheit", erzählt Happach.

Als jemand, der selbst in seinen zwölf Jahren bei der Bundeswehr war und drei Auslandseinsätze in kriegerischen Auseinandersetzungen erlebt habe, sei es wahnsinnig interessant, die Erfahrungen auszutauschen. Die Ausrüstung könne man kaum vergleichen, aber es ging immer darum zu überleben und heimzukommen. Es gehe um die Erinnerung gegen das Vergessen. Auch wenn der Anteil echter Kriegsteilnehmer in den Soldatenvereinen immer geringer werde, gehe es um unpolitische Kameradschaft, um die Denkmalpflege und das gemeinsame Eintreten für den Frieden.

"Wir sind uns einig, dass es im Krieg immer nur Verlierer gibt"

An der Jubiläumsfeier sagte der 55-Jährige zudem: "Dabei ging und geht es niemals um heroische Heldengedenktage, wie sich so manch ein Kritiker dieser Soldaten- und Kriegervereine äußert, nicht um Kriegsverherrlichung oder Schönreden irgendwelcher Ereignisse zweier bitterer Weltkriege. Ich denke, dass wir uns alle einig sind, dass jeder Krieg schrecklich ist und es immer nur Verlierer gibt." Und so seien in den Kriegen eben Menschen aus Hofstetten gestorben, deren Opfer und Schicksal die Gemeinde und Menschen auch heute teilweise noch mitnehme.

Ob der Verein es eines Tages zur 300-Jahr-Feier schafft, bleibt abzuwarten. Schließlich fällt es auch in Hofstetten immer schwieriger, neue Mitglieder zu finden. Darüber, dass immer weniger Mitglieder nachrutschen, mache man sich der Soldatenverein also durchaus Gedanken, sagt Happach. Zurzeit seien sie 77 Mitglieder. Seit Anfang der 2000er dürfen auch diejenigen beitreten, die vielleicht einen anderen Bezug zu dem Thema haben. "Etwa ein Enkel, der noch Geschichten von den Großeltern kennt und sich im Bereich Denkmal- und Erinnerungspflege einbringen will."

Allerdings sei es auch so, dass viele junge Menschen nichts mit der Arbeit des Vereins anfangen könnten und der aktive Nachwuchs, also diejenigen, die auch bei der Bundeswehr waren, seit dem Ende der Wehrpflicht noch stärker weggefallen sein. "Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja wieder", sagt der Vorsitzende und spielt auf Pistorius' Idee zur Umsetzung eines neuen Wehrpflichtmodels an. Geschadet habe das noch keinem, ob Mann oder Frau.