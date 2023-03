Hofstetten

Tempo 100 an der Bushaltestelle: "Es muss nur ein Auto das Kind übersehen"

Plus An der Bushaltestelle im Hofstettener Ortsteil Grünsink ist Tempo 100 erlaubt. Eine Mutter muss ihr Kind mit Warnweste und Taschenlampe ausrüsten.

Von Lisa Gilz

Es ist zurzeit eine Schülerin, die im Hofstettener Ortsteil Grünsink an der Staatsstraße morgens an der Haltestelle auf den Bus wartet. Haltestelle ist dabei relativ. Es gibt ein Schild, das darauf hinweist. Faktisch steht das Mädchen aber am Straßenrand auf einem Grünstreifen, während Autos mit 100 Kilometer pro Stunde an ihr vorbeifahren. Zuvor galt dort noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70km/h – bis die Straße saniert und verschiedene Behörden sich darauf geeinigt haben, dass dort wieder schneller gefahren werden darf. Im Gemeinderat in Hofstetten kam das Thema vor Kurzem auf die Tagesordnung und verursachte viel Unverständnis. Ebenso wie bei der Mutter des Kindes, mit der unsere Redaktion gesprochen hat.

