Hofstetten

06:01 Uhr

Turnhallen-Dilemma: Hofstettener diskutieren rege über Flüchtlingsunterbringung

Plus Die Nutzung der Turnhalle als Asylunterkunft stößt in Hofstetten auf Widerstand. Bürger und Vereine fürchten um den Zusammenhalt und das Wohlergehen der Kinder. Alternativen sind rar.

Von Vanessa Polednia

Im Schnee wirkte das Gemeindegebiet Hofstettens am Mittwochabend still und verträumt, doch im Gasthof "Alte Post" ging es äußerst lebendig zu. Bürgermeisterin Ulrike Högenauer hatte zu einer außerordentlichen Bürgerversammlung geladen und rund 200 der knapp 2000 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde folgten ihrer Einladung. Thema war die Flüchtlingsunterbringung im Landkreis und in Hofstetten. Vor allem die Frage, ob die örtliche Turnhalle durch den Landkreis zur Unterbringung Asylsuchender beschlagnahmt werden könnte, beschäftigte die Menschen.

Flüchtlingsunterbringung: Landrat Eichinger besucht Hofstetten

Landrat Thomas Eichinger war zusammen mit Stephan Mies, Sachgebietsleiter Asylangelegenheiten am Landratsamt, vor Ort und setzte damit seine Besuche in jenen Gemeinden des Landkreises fort, die im Vergleich zu anderen Kommunen weniger Asylsuchende unterbringen. Der Landkreis Landsberg fordert seit geraumer Zeit dazu auf, Unterkünfte und befestigte Flächen mit mindestens 1500 Quadratmetern anzubieten, um dort Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete zu schaffen. Denn die Kapazitäten im Landkreis seien ausgeschöpft und die Unterbringung in Turnhallen drohe, wenn nicht neue Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden, betonte Landrat Eichinger auch in Hofstetten.

