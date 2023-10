In Hohenfurch brennt eine Biogasanlage

Ein technischer Defekt setzt einen Generator in Brand. Die Feuerwehr kann das Feuer löschen.

Beim Brand einer Biogasanlage in Hohenfurch im Landkreis Weilheim-Schongau ist am Montagabend ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden.

Nach Angaben der Polizei geriet der Generator einer Biogasanlage durch einen technischen Defekt in Brand. Ursächlich dafür war offensichtlich ein Leck in einem Kühlschlauch. Die Feuerwehr löschte das Feuer ab, verletzt wurde laut Polizeibericht niemand. (AZ)

