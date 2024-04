Mit Sommerreifen auf der B17 ins Schleudern geraten

Bei Hohenfurch kracht ein Landsberger mit seinem Wagen in eine Leitplanke. Danach ist das Auto ein Totalschaden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B17 bei Hohenfurch ist am Sonntagmittag ein hoher Sachschaden entstanden. Ein Landsberger war mit seinem Wagen ins Schleudern geraten.

Nach Angaben der Schongauer Polizei fuhr der 47-Jährige aus Landsberg mit seinem Pkw gegen 12.30 Uhr auf der B17 in südliche Richtung. Er hatte bereits Sommerreifen montiert und so kam das Auto bei Schneematsch ins Schleudern und prallte rechts in die Leitplanke.

Neben sieben Feldern der Leitplanke wurde auch der Pkw komplett beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch