Spektakulärer Unfall auf der A96 bei Holzhausen

Auf der A96 bei Holzhausen kommt ein junger Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der Sachschaden ist hoch.

Am Mittwochabend hat sich auf der A96 bei Holzhausen ein spektakulärer Autounfall ereignet. Ein junger Mann aus dem Landkreis Landsberg kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab.

Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, war der 18-Jährige gegen 20.40 Uhr in Fahrtrichtung Lindau unterwegs, als er wohl aufgrund eines Fahrfehlers nach links in Richtung Mittelleitplanke steuerte, dann gegensteuerte und rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto durchbrach einen Zaun und blieb einige Meter entfernt stehen.

Die Autobahn wird kurzfristig gesperrt

Der junge Fahrer und seine 19 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Laut Polizei entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro, an Zaun und Flur von etwa 1500 Euro. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Autobahn kurzfristig gesperrt werden. (lt)

