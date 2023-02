Ausstellung im „Scherbenmuseum": Erste Wasserleitungen und alte Schätze

Vor der Jahrtausendwende wurden in Hurlach alte Gräber entdeckt, die Tausende Jahre alt sind. Anhand von Grabbeilagen lässt sich ein Stück regionaler Geschichte nacherzählen.

In den verschiedenen Museen im Kreis Landsberg liegen so einige Schätze verborgen, die nicht gleich ins Auge fallen. Das Landsberger Tagblatt hat da mal nachgefragt. In einer Serie stellen wir einige Gegenstände vor. Diesmal hat die Redaktion das Museum in Hurlach besucht.

Vor dem im Haus der Begegnung eingerichteten Museum, das in Hurlach auch liebevoll „Scherbenmuseum“ genannt wird, empfängt eine aus Bruchstücken zusammengesetzte Keramikurne die Besucherinnen und Besucher. Die Ausstellung hinter den Museumstüren erzählt Geschichten über das Leben und Sterben der Menschen, die sich während der großen Völkerwanderungen in der späten Bronzezeit in der Region ansiedelten.

Gräber werden 1995 bei Bauarbeiten in Hurlach entdeckt

Auf Schautafeln wird unter anderem das „erste goldene Zeitalter Europas“, die Epoche um circa 1200 v. Chr., beleuchtet. Namensgebend war das Edelmetall, das in dieser Zeit einen gewissen Wohlstand in die Gesellschaft brachte. Im Vergleich zur Mittleren Bronzezeit rund 400 Jahre zuvor, als die Verstorbenen in reich ausgestatteten Grabkammern unter einem Hügel ihre letzten Ruhestätten fanden, gab es zudem deutliche Veränderungen in der Bestattungskultur. Tote wurden verbrannt und in Urnengräbern bestattet, die zu riesigen Gräberfeldern anwuchsen.

Erste Hinweise zu diesen Friedhöfen wurden 1995 gefunden, während der Erschließung des Neubaugebiets Mitterfeld in Hurlach. Ein Baggerführer wurde bei Aushubarbeiten darauf aufmerksam. Diese Bestattungsstätte gilt heute als eine der größten in der urnenfelderzeitlichen Landschaft. Ein Gesamtplan des Hurlacher Grabungsgebiets gibt detaillierten Aufschluss über die verschiedenen Grabtypen. Die Rekonstruktion eines Brandgrabes dokumentiert die Art der Bestattungen. Nach aufwendiger Freilegung haben Restauratoren mit großem handwerklichem Geschick sowie chemischen und physikalischen Hilfsmitteln das Fundmaterial so zusammengefügt, wie es jetzt in der Ausstellung in verschiedenen Schaukästen präsentiert wird.

Grabbeigaben geben Aufschluss über Technik, Gesellschaft und Wohlstand

Zeittafeln gleichen die Geschehnisse in der Region mit historisch wichtigen Ereignissen ab. So entstanden zeitgleich mit dem Bau der Pyramiden von Gizeh die Hockergräber in Hurlach, von denen der älteste Fund zeugt. Als in Hurlach Brandbestattungen üblich wurden, ging das homerische Troja unter. Die jüngsten Gräber auf dem entdeckten Friedhof stammen aus der Gründungszeit Roms, 753 v. Chr.. Knapp 400 Jahre später, als Hurlach erstmals urkundlich erwähnt wurde, gibt es Hinweise auf frühmittelalterliche Erdbestattungen. Die Tongefäße der Urnenfelderzeit mit ihren unterschiedlichen Beigefäßen wie Teller, Schalen, Tassen oder dekorierte Töpfe sind ein wichtiger Informationsträger und geben Hinweise auf den Reichtum der Verstorbenen.

Geglättete und polierte Oberflächen und harter Brand zeugen von der hohen Qualität der Keramik. Die Präzision der Formen lässt an den Einsatz von drehbaren Unterlagen, wie Töpferscheiben denken. Neben der Keramik können im Gemeindemuseum auch etliche Alltagsgegenstände aus Bronze bewundert werden. Pfeilspitzen, Messer, Dolche, Rasiermesser, Gewichte, Gewandnadeln werden als typische Beigaben den Männergräbern zugeordnet. Mit Schmuckgegenständen wie Ringen, Ketten, Armreifen, Amuletten oder Nadeln, wurden die Frauen begraben. Bronzegewichte aus einem spätbronzezeitlichen Doppelgrab lassen eine Verwendung im Handel mit Luxusgütern wie Gewürzen oder Edelmetallen erkennen. Nicht heimische Materialien, wie Bernstein und Gold belegen die Anbindung an wichtige Handelsrouten zwischen Nord und Süd. Die Herkunftsorte prähistorischer Bernsteinfunde sind die Nord- und Ostseegebiete.

Erste Wasserleitungen aus Holz, die in der Schloßgasse gefunden wurde. Foto: Hertha Grabmaier



Hurlacher Museum ist auch im bayerischen Museumsführer zu finden

Ein ganz besonderer Schatz, neben einem gepunzten Diadem, ist ein wunderbar gearbeiteter filigraner Goldring, der in einem der Schaukästen aufgehängt von allen Seiten betrachtet werden kann. „Der wurde, so wie er ist, bei den archäologischen Grabungen gefunden“, berichtet Helene Glatzel, die alle Fragen zum Museum und den Ausgrabungen beantworten kann. Sie weist unter anderem auf einen interessanten im Deutschen Kunstverlag erschienenen Führer „Museen in Bayern“ hin, in dem auch Hurlach beschrieben ist. Es gibt noch ein bedeutendes Fundstück im Gemeindemuseum, das im Vergleich zu den anderen fast neuzeitlich anmutet. Ein Stück alte Holzwasserleitung, eine der ersten überhaupt verlegten Wasserleitungen, war unter der Schloßgasse vergraben.