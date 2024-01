Hurlach

26.01.2024

Familie Réti aus Hurlach kocht ungarisch

Plus József und Beatrix Réti kommen ursprünglich aus Rumänien und leben seit zehn Jahren in Hurlach. Sie kochen für unsere Serie "Erzähl-Mahl" Paprikás.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Mit der Region Transsylvanien verbinden die meisten zunächst den wohl berühmtesten Vampir der Kulturgeschichte namens Dracula. Beatrix und József Réti aus Hurlach verbinden mit der Region mitten in Rumänien Heimat, Familie und Freundschaft. Dennoch haben sie sich vor genau zehn Jahren auf den Weg gemacht, um in Deutschland ihr Glück zu versuchen. Für die Serie Erzähl-Mahl haben sie heimische Gerichte aufgetischt.

Wer das angemietete Haus in Hurlach der Familie Réti betritt, fällt als Erstes die ganz eigene Sprachmelodie mit den vielen Konsonanten auf, die so gar nicht nach Rumänisch klingt. Denn die Familie spricht zu Hause einen ungarischen Dialekt. In Siebenbürgen, wie Transsilvanien auch genannt wird, gibt es eine große ungarische Minderheit. Zu dieser gehört auch Familie Réti. Beatrix und József Réti können zwar auch Rumänisch, doch wie so viele in ihrer Region haben sie sich das Eigene bewahrt. Das spiegelt sich auch in der Küche wider.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen