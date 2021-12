Hurlach

vor 4 Min.

In Hurlach leuchten erstmals Adventsfenster

In der Adventszeit sind in Hurlach Fenster, Türen und Gärten erleuchtet. Das Team Kinderkirche hat heuer erstmals die Aktion „Adventsfenster“ organisiert.

Plus Etliche Familien in Hurlach schmücken Fenster, Türen oder Gärten. Das kommt gut an.

Von Thomas Wunder

In vielen Orten im Landkreis Landsberg haben die Adventsfenster bereits Tradition. Doch aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen haben viele Organisatoren heuer darauf verzichtet. Ganz anders in Hurlach: Dort können die Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Jahr zum ersten Mal zwischen 1. und 23. Dezember ein Adventsfenster bewundern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen