Hurlach

31.08.2022

"Jugend mit einer Mission": Mit Olympia in München fing alles an

„Jugend mit einer Mission Hurlach ist der Ort, an dem ich meine Vision umsetzen kann“, steht unter dieser Kollage mit Bildern aus den 70er-Jahren, die in einem Erinnerungsbüchlein abgedruckt ist.

Plus Seit 50 Jahren gibt es „Jugend mit einer Mission“ in Deutschland. Wie das mit den Olympischen Spielen im München zusammenhängt und was sich alles getan hat.

Von Romi Löbhard

Hunderte Brezn, an langen Stangen aufgereiht, dazu massenhaft Hefegebäck und das alles als erste Vorspeise: Das Schlossfest in Hurlach war dieses Mal ein ganz Besonderes. Und das nicht nur, weil es endlich wieder möglich war, in großem Stil zu feiern – das im Hurlacher Schloss ansässige christliche Missionswerk Jugend mit einer Mission feierte zugleich 50 Jahre in Hurlach und damit in Deutschland. Das dieses Jubiläum mit dem der Olympischen Spiele in München zusammenfällt, ist kein Zufall.

