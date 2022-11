Neuer Ort der Erinnerung beim KZ-Friedhof Außenlager IV

Plus Im Landkreis Landsberg gibt es seit einigen Wochen bei einem Friedhof zwischen Kaufering und Hurlach einen weiteren Erinnerungsort an die Dachauer KZ-Außenlager.

Das zum Lagerkomplex Kaufering gehörende Außenlager IV des Konzentrationslagers Dachau befand sich auf Hurlacher Flur. Dieses wurde bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eingeebnet. Ein Friedhof zwischen Kaufering und Hurlach, auf dem 360 bei der Befreiung im Lager gefundene Tote bestattet sind, erinnert noch daran. Die Gemeinde Hurlach hat dort jetzt einen Erinnerungsort geschaffen.