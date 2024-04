Hurlach

14:39 Uhr

Spezialkräfte der Polizei nehmen Person in Hurlach fest

In der Kolonie Hurlach sorgte am Mittwoch ein größerer Polizeieinsatz für Aufsehen.

In Hurlach sorgt am Mittwoch ein Großeinsatz der Polizei für Aufsehen. Was bisher bekannt ist.

Ein Großeinsatz der Polizei sorgte am Mittwoch in der Kolonie Hurlach für Aufsehen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde dabei ein Haftbefehl vollzogen. Dazu seien auch Spezialkräfte vor Ort gewesen. Laut Manfred Frei, Leiter der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck, konnte die Person festgenommen werden. Anschließend sei ein Gebäude durchsucht worden. Nach Informationen unserer Redaktion waren insgesamt mehrere Einsatzfahrzeuge nach Hurlach ausgerückt. Das Gebäude wird als Unterkunft für Beschäftigte einer Firma genutzt. Weitere Details zu der Polizeiaktion möchten die Staatsanwaltschaft Augsburg und das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Donnerstag bekannt geben. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landsberg Landsberg: Werkzeugmaschinen aus Transporter gestohlen

