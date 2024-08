Unfall bei Hurlach endet mit 70.000 Euro Schaden

Ein Mann hat an der B17 einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, sei der 79-Jährige am Donnerstagvormittag von B17 gefahren und wollt auf die Kreisstraße LL 20 nach links abbiegen. Dabei übersah ein aus Richtung Hurlach kommenden BMW und prallte mit diesem zusammen. Der Unfallverursacher und die 27-jährige Fahrerin des BMWs blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beiden Fahzeugen beläuft sich auf rund 70.000 Euro. (AZ)

Lisa Gilz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hurlach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis