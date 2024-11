Viele Teilnehmern beim Seniorennachmittag im November

Lag es an den angekündigten Themen „First Responder“ und „Akutgeriatrie“, oder am schmackhaften Abendessen (gegrillte Hähnchen mit frischen Brezen), dass 63 Personen unser Vereinsheim im Haus der Begegnung an die Kapazitätsgrenze gebracht hatten? Große Aufmerksamkeit erfuhr Markus Schmid, der Hurlacher Feuerwehrkommandant, der von schwierigen und jahrelangen Geburtswehen beim Einrichten der „First Responder“, einer Abteilung der freiwilligen Feuerwehr, berichtete, aber auch zu zahlreichen Einsätzen fachkundig sein Wissen vortrug. Leider kämpft auch dieser ehrenamtliche Bereich mit Nachwuchssorgen, bei denen unsere Vereinsmitglieder altersbeding nicht einspringen können.

Ein weiters Thema an diesem Nachmittag betraf den Begriff „Akutgeriatrie“. Der Seniorenbeauftragte der Gemeinde konnte Informationen des Landratsamt und sein Wissen an die Vereinsmitglieder weitergeben. Der Begriff bedeutet (frei übersetzt) „Altersmedizin“ und beschreibt eine dringend behandlungsbedürftige Erkrankung älterer oder hochbetagter Personen oder auch Verletzungen, zum Beispiel nach einem Sturz, mit anschließender operativer Behandlung. Das Landsberger Krankenhaus verfügt über eine entsprechende Spezialabteilung mit der aufwendigen personellen Ausstattung.

Mit dem Eintritt in den Ruhestand geht leider nicht selten ein Rückgang vieler Aktivitäten einher, insbesondere körperliche Betätigungen nehmen deutlich ab. Fehlende Muskelkraft ist aber die häufigste Ursache für Stürze im fortgeschrittenen Alter. Dazu sollten man wissen, dass ein gesunder 80-jähriger Mann bereits nach zehn Tagen rund zehn Prozent seiner Muskelmasse verliert, während ein 26-jähriger, junger Mann nach 28 Tagen lediglich zwei Prozent Muskelmasse einbüßt. Entsprechendes Aufbautraining bieten die zahlreichen Bewegungstreffs im Landkreis. In Hurlach treffen sich die Teilnehmer jeweils mittwochs um 9:30 Uhr am Haus der Begegnung.

