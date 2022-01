Igling: Kameraden sind auch beim Kreisbrandmeister angerückt

Plus Bernhard Glatz engagiert sich seit fast 30 Jahren bei der Feuerwehr. Der Iglinger ist nicht nur Kreisbrandmeister, er hat auch eine weitere wichtige Aufgabe.

Der Vater von Bernhard Glatz war viele Jahre bei der freiwilligen Feuerwehr, so war es für den Sohn Ehrensache, in dessen Fußstapfen zu treten und sich für den aktiven Feuerwehrdienst zu verpflichten. Mittlerweile ist der heute 50-jährige Familienvater seit 27 Jahren im Einsatz, getreu dem weltweit für alle Feuerwehrleute geltenden Motto „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ und hat im Landkreis eine wichtige Aufgabe.