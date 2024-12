Freiwilliger Alkoholtest fällt über die 0,5-Promille-Grenze

Ein Autofahrer ist alkoholisiert bei Igling mit dem Auto unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 24-Jährige am Samstagabend in der Nähe einer Diskothek bei Igling im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Ein am Kontrollort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert über der 0,5-Promille-Grenze an. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer ein weiterer Test am gerichtsverwertbaren „Alkomaten“ angeboten, um einer sonst erforderlichen Blutentnahme zu entgehen. Hier erreichte der Fahrer wieder einen Wert über 0,5 Promille und muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro rechnen. Darüber hinaus gibt es ein Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg. (AZ)

