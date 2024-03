Weltneuheit: Landsberger Konzern Rational stellt neues Gerät vor

Der Großküchenausstatter Rational präsentiert eine komplett neue Produktkategorie. Der iHexagon soll schneller und flexibler sein als die bisherigen Entwicklungen.

Eine Weltneuheit hat der Landsberger Großküchenausstatter Rational angekündigt: Am Montagnachmittag hat der Konzern mit dem iHexagon eine komplett neue Produktkategorie vorgestellt.

Mit dem neuen Gerät werden laut einer Pressemitteilung Dampf, Heißluft und Mikrowelle erstmals so intelligent aufeinander abgestimmt, dass gleichmäßig über alle Einschübe Speisenqualität in kürzester Zeit möglich ist. Damit begründet das Unternehmen neben dem Combi-Dämpfer und dem iVario zum dritten Mal in seiner Firmengeschichte eine neue Produktkategorie.

Markus Paschmann, Chief Sales und Marketing Officer bei Rational, präsentierte gemeinsam mit Rational-Fachleuten aus den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie dem Projektteam das neue Produkt im Rahmen eines Videos. Der knapp 45-minütige Film wurde mit Publikum in einem Münchener Fernsehstudio gedreht – und wie eine TV-Show aufgezogen. Im Mittelpunkt stand das Herzstück des Neuen: iClimateBoost. Der Kochassistent stimmt Dampf, Heißluft und Mikrowelle intelligent auf das jeweilige Lebensmittel ab, heißt es in der Mitteilung.

Unterschiedliche Lebensmittel können zur gleichen Zeit gegart werden

Dazu Markus Paschmann: „Mit dem iHexagon ist es uns als Erstem im Markt gelungen, Heißluft, Dampf und Mikrowelle so intelligent in den Garraum zu bringen, dass die Energie auf allen sechs Einschüben gleichmäßig verteilt wird.“ So können auf den Ebenen unterschiedliche Lebensmittel zur gleichen Zeit gegart werden. „Dahin zu kommen war auch für uns, die mit der größten Kocherfahrung im Markt, eine Herausforderung“, so Paschmann.

Der iHexagon ist zum einen in der Lage, große Mengen zu produzieren und zum anderen, schnell für frische Speisen zu sorgen oder Snacks in wenigen Sekunden zu erwärmen. Interessant ist der iHexagon laut der Pressemitteilung vorrangig für Küchen, die auf standardisierte Speisen und Prozesse ausgerichtet sind.

Der iHexagon ist ab sofort in Deutschland, Großbritannien und den USA erhältlich, weitere Länder werden laut Rational folgen. Die Rational-Gruppe ist Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiter, davon rund 1.450 in Deutschland. (AZ)