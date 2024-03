Fotografin aus Thaining: "Was bedeutet Schönheit überhaupt?"

50 Frauen über 50, an dem Projekt arbeitet Susan Graul in ihrem Fotostudio in Thaining und geht dabei der Frage nach, welche Facetten Schönheit haben kann.

Susan Graul nennt ihre Fotomodelle gerne "Ladies". Das Studio, in dem sie die Frauen willkommen heißt, liegt gleich neben ihrem Wohnhaus in Thaining. Ein Schild an einer Seitentür weist auf die Räumlichkeiten hin. In den dahinterliegenden Zimmern gewinnen manche ihr Selbstbewusstsein zurück, das ihnen von anderen oder der Gesellschaft ausgeredet wurde. Die Bilder, die Graul macht, sind für eine Ausstellung "50 über 50". In dem Prozess möchte die Fotografin aber auch mit den Frauen ins Gespräch kommen und dem Thema Schönheit auf den Grund gehen. Dabei gibt sie manchen auch ein Stück Macht über sich selbst zurück.

"Meine Mutter hat mir immer gesagt, ich sei nicht fotogen."

Angefangen habe das alles für Graul mit einem Online-Fotokurs, den sie genommen hatte. "Damals hatte ich noch eine kleine Digitalkamera und wollte selbst dazu lernen. "Aber so richtig zufrieden mit den Ergebnissen war ich nicht." Sie legte die Kamera wieder weg, bis sie Bilder von sich selbst benötigte und entschied, sie mit Selbstauslöser und Stativ selbst zu machen. "Und die waren dann gar nicht so schlecht. Es geht also doch!" Und so habe sich das ganze entwickelt zu: selbst Kurse in Businessfotografie anzubieten und schließlich dann zu der Idee eine Fotoserie zu machen, mit Frauen über 50 Jahren im Fokus.

Mittlerweile ist bei dem Projekt Halbzeit. "Ungefähr 25 Frauen habe ich jetzt fotografiert", sagt Graul. Darunter auch Gitta Pill. Die 72-Jährige kommt aus dem Allgäu. "Eigentlich habe ich mich mein Leben lang absolut nicht fotografieren lassen", erzählt Pill. Heutzutage vermutet sie, dass es etwas mit ihrer Mutter zu tun hat. "Sie hat mir immer gesagt, ich sei nicht fotogen." Das sei bei der Allgäuerin hängen geblieben. "Ich habe mich absolut nicht gut gefühlt." Auf das Fotoprojekt von Susan Graul sei sie durch ihre Schwester gekommen und schließlich habe sie sich überwunden. "Es war eine schöne Erfahrung und ich bin mir während des Fotoshootings gar nicht fotografiert vorgekommen."

Die Bilder habe sie mittlerweile alle angeschaut – dafür macht Graul gewöhnlich immer noch einen zweiten Termin. Der "Reveal" (das Aufdecken) sei eine sehr intime Sache, weil die Frauen, das erste Mal alle Bilder sehen und dabei teilweise auch emotional seien.

Schönheit kann von der eigenen Zufriedenheit und Ausstrahlung abhängen

Emotionen träten auch bei den Fotoshootings hervor, sagt Marianne Rinker. Die 60-Jährige hatte sich bei Graul gemeldet, nachdem bereits eine Freundin an dem Projekt teilgenommen hatte. "Bis dahin bin ich zwar schon mal vor Kameras gestanden, aber eben für Businessbilder", sagt Rinker. Da müsse schnell ein gewisses Ergebnis her. Sich aber mal die Zeit zu nehmen, sich herrichten zu lassen und dann ohne Druck in eine solche Sache zu gehen, sei ganz anders. Das Interview, das Graul parallel mit den Frauen führe, habe Rinker geholfen, sich locker zu machen. Für die 60-Jährige kommt Schönheit von innen. "Ob jetzt jemand schiefe Zähne, große Ohren oder Falten hat. Wer mit sich im Reinen und glücklich ist, strahlt das auch aus."

Graul sieht das ähnlich. "Irgendwann bemerkt man eben doch, dass man keine 25 mehr ist", sagt sie, "aber bedeutet das dann, dass wir uns nicht mehr schön fühlen können oder das wir aufhören sollen, Mühe in Kleidung oder Haare und Make-up zu stecken?" Sie will den Frauen die Zeit und den Raum und die Zeit geben, sich noch einmal auszuprobieren, dabei möglichst viele Facetten dazustellen. "Meine Anforderung ist, am Ende ein Bild für meine Ausstellung zu haben und wenn die Kundin alle anderen nicht schön findet, ist das auch in Ordnung." Wenn sie die Fotos mit den Frauen durchgeht, versuche sie genau hinzuhören, wieso ein Bild vielleicht nicht infrage kommt. "Vielleicht schaut der Bauch raus, oder es sind doch die Falten." Das könne sie als Fotografin nur akzeptieren, schließlich sollen sich ihre "Ladies" mit dem Ergebnis gut fühlen und nicht sie. Eine ihrer Erkenntnisse: "Schönheit bedeutet auch Stress."

Female-Empowerment: Fotos der Thainingerin haben auch nachhaltige Effekte

So wie Menschen schnell über andere ein Urteil fällen würden, mache das auch jeder für sich selbst. Zu der Vernissage im nächsten Jahr, sollen sich noch mal alle Frauen, die Fotomodell waren, treffen. "Ich hoffe, da kann man dann einen Moment innehalten, anstatt sich miteinander zu vergleichen."

Viele hätten durch die Bilder mit sich selbst schon ihren Frieden geschlossen, sagt Graul. Das gilt auch für Gitta Pill. Für die 73-Jährige hat das Fotoshooting einen nachhaltigen Effekt. "Ich habe da noch gar nicht so konkret darüber nachgedacht, aber als meine Tochter jetzt Geburtstag gefeiert hat, habe ich mich einfach mit fotografieren lassen." Früher hätte sie sich das nicht vorstellen können. Aber die entmutigenden Worte ihrer Mutter werden mittlerweile durch das positive Erlebnis überdeckt.