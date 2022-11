Interview

24.11.2022

Gewalt an Frauen: "Sie sind die erste Person, der ich das erzähle"

Plus Gewalt gegen Frauen – für viele ist das Thema immer noch ein Tabu. Cordula Trapp berät Betroffene und spricht über die Relevanz des Internationalen Aktionstages.

Von Vanessa Polednia

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November findet in Landsberg einen Tag zuvor - am Donnerstag, 24. November um 18.30 Uhr - ein Informationsabend des Inner Wheel Club (IWC) Ammersee und des „Initiativkreis Frauenhaus Landsberg“ mit Vorträgen in den Räumlichkeiten der VHS Landsberg statt. Frau Trapp, Sie berichten am Aktionstag von Ihrer Arbeit in der Frauenberatung. Mit welchen Problemen kommen Frauen zu Ihnen in die Beratungsstelle in Herrsching?



Cordula Trapp: Grundsätzlich mit den unterschiedlichsten Problemen. Vorwiegend geht es aber darum, dass sie partnerschaftliche Gewalt erfahren und einen Weg aus der Gewalt finden wollen. Und dabei wollen wir sie unterstützen. Die Schwierigkeit für diese Frauen ist, dass sie in der Situation feststecken, vor einem großen Berg von Problemen stehen und gar nicht wissen, wo sie überhaupt anfangen sollen. Was ist das Wichtigste? Muss sie direkt vor Gewalt geschützt werden? Braucht es Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz, etwa ein Kontaktverbot oder die Zuweisung der gemeinsamen Wohnung? Oder lebt das Paar bereits getrennt? Dann geht es eher um Sorge- und Umgangsfragen oder um einen möglichen Unterhalt. Dann raten wir zu einem juristischen Beistand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

