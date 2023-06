Interview

Stand das PULS Open Air 2023 auf der Kippe, Herr Barsekow?

So ausgelassen und groß wie zuletzt im Jahr 2019 soll das PULS Open Air Festival auf Schloss Kaltenberg endlich wieder stattfinden.

Plus Festivalleiter Andy Barsekow hat die Strapazen der letzten Jahre miterlebt. Wie nach Pandemie und Personalproblemen wieder die gewohnte Festivalstimmung gelingen soll.

Von Vanessa Polednia

Das PULS Open Air 2022 war als Neustart für das Festival gedacht und endete mit dem Abbruch nach dem ersten Abend aufgrund eines Personalmangels im Securitybereich. Aus Fehlern lernt man, heißt es. War das PULS Open Air 2022 in dieser Form ein Fehler und was sind die Lehren daraus?



Andy Barsekow: Im vergangenen Jahr stand sehr kurzfristig weniger Ordnungsdienstpersonal zur Verfügung als beauftragt und vertraglich zwischen der Sicherheitsfirma und dem damaligen Veranstalter vereinbart war. Aus diesem Grund musste die Veranstaltung vorzeitig abgebrochen werden. Eine große Veränderung in diesem Jahr ist die neue Organisationsstruktur, mit der Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs GmbH als neuem Veranstalter und der Beauftragung von neuen zuverlässigen Dienstleistern. Dies gilt insbesondere für den diesjährigen Ordnungsdienst, der das Gelände von Schloss Kaltenberg bereits seit Jahren bei den Ritterspielen und vielen anderen Veranstaltungen mit eigenem Personal betreut und über beste Ortskenntnisse und Erfahrung im Zusammenhang mit diesem besonderen Veranstaltungsgelände verfügt.

Hat man sich schon mit dem damaligen Veranstalter, der Amont Gastro GmbH, geeinigt?



Barsekow: PULS, das junge Programm des Bayerischen Rundfunks, ist Namensgeber und Kurator des Open Airs. Die Abwicklung der abgebrochenen Veranstaltung von 2022 liegt weiterhin in der Verantwortung der Amont Gastro GmbH.

