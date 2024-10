Straßensperrung zwischen Issing und Ludenhausen

Da die Fahrbahn der Staatsstraße 2057 abschnittsweise in keinem guten Zustand ist, führt das Staatliche Bauamt Weilheim kurzfristig eine Sanierungsmaßnahme im Bereich ab dem Kreisverkehr Issing bis nach Ludenhausen Höhe der Zufahrt Kapellenring durch. Das gab das Staatliche Bauamt in einer Pressemitteilung bekannt. Zur Verbesserung der Ebenheit sowie der Standsicherheit und damit Verkehrssicherheit der Straße wird der alte Fahrbahnbelag abgefräst und mit zwei neuen Asphaltschichten überzogen. Der Kreisverkehr in Issing soll dabei befahrbar bleiben.

Umleitung über Reichling

„Aufgrund von nicht ausreichenden Fahrbahnbreiten können die Arbeiten nur unter Vollsperrung der Strecke durchgeführt werden“, heißt es in der Mitteilung. Die Umleitung wird ausgeschildert und erfolgt über Reichling. Die Staatsstraße wird voraussichtlich am Freitag, 8. November, wieder für den Verkehr freigegeben.

Witterungsbedingte Verschiebungen können nicht ausgeschlossen werden. Die Arbeiten werden von der Firma Kutter aus Memmingen ausgeführt. Das Staatliche Bauamt Weilheim bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die Arbeiten und die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen. (AZ)