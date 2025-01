Sternsinger Issing

Insgesamt 16 Sternsinger konnte Pater Mario Fernandez dieses Jahr unter dem Motto „Sternsingen für Kinderrechte“ in Issing entsenden. Nach der feierlichen Messe am Sonntagmorgen zogen sie in vier Gruppen durch das Dorf und brachten an den Haustüren den traditionellen Segen an. Dabei sammelten die kleinen Königinnen und Könige Spenden für das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ des Bundes der Deutschen katholischen Jugend, das damit weltweit Jugendprojekte unterstützt. Zahlreiche Dorfbewohner wiederum unterstützten die Issinger Kinder bei ihrem sehr langen und nassen Gang durch die großzügige Ausgabe von Süßwaren.

