Der FC Scheuring plant für ein großes Fest

Ein großes Jubiläum steht beim FC Scheuring im Jahr 2022 an: Der Lechrainverein feiert sein 100-jähriges Bestehen. Schon vor vier Jahren wurde dazu ein Festausschuss gegründet, inzwischen steht auch das Programm für die Festwoche – doch die Zweifel, ob alles wie geplant stattfinden kann, werden mehr. Wird die Corona-Pandemie dem Verein einen Strich durch die Rechnung machen?