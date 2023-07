Auch die Kaltenberger Ritter müssen proben

Bei einer Probe in der Kaltenberger Arena erfährt man viel über das neue Ritterturnier. Man kann dabei den Akteuren näher kommen, als es sonst möglich ist.

Es geht wieder los: In der Arena in Kaltenberg wird wieder geritten und bei einem Pressetermin am Samstagnachmittag in der Arena dürfen viele Journalisten und Journalistinnen auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wagemutige Ritter, spektakuläre Reiterszenen, alles ist mit dabei. Hier wird auch klar, wie die Magie der Ritternächte zustande kommt. Besondere Kostüme, außergewöhnliche Lichteffekte und rasante Kämpfe werden von allen Beteiligten minutiös vorbereitet. Die Übung macht den Meister. Mario Luraschi, Chef der Gruppe Cavalcade und Frederic Laforet sind für Stunts und Reiteinlagen verantwortlich und zeigen auch gleich ihr Können. Laforet (der in den vergangenen Jahren der schwarze Ritter war) ist für die Stunts verantwortlich und erinnert sich nochmal an seine Zeit als schwarzer Ritter und seinen ersten Auftritt in der Arena in Kaltenberg. "Ich fühlte mich wie ein Rockstar", sagt er und wie ein Rockstar wirkt er auch bei der Präsentation in der Kaltenberger Arena. Sehr charismatisch und sehr französisch. Und da wundert es kaum, dass er auch Musik für Shows, Theater und Kino komponiert. Sein Nachfolger Ludovic Godva gibt sich ein wenig wortkarg und geheimnisvoll, und sagt auf die Frage, was er an der Rolle des schwarzen Ritters denn ändern wolle, nur, "dass man das als Zuschauer selbst erleben müsse". Heinrich Prinz von Bayern teilt die Begeisterung, mit der alle bei der Arbeit sind und freut sich auch darauf, dass man nun auch wieder das Kaltenberger Bier in den Steinkrügen beim Turnier genießen kann. "So muss es sein", sagt er.

Das Kaltenberger Schloss wird bei der Pressekonferenz zudem selbst zur Kulisse für das neue Stück mit dem Namen "Der Verrat des doppelten Ritters". Denn alle Ritter zu Pferde erweisen diesem Schloss ihre Reverenz und es ist ein beeindruckendes Bild, sie über die Brücke reiten zu sehen. Der Erzähler im Stück (Johannes Steck) führt nicht nur ein kurzes Interview mit allen Hauptbeteiligten, sondern beweist auch in der Probe, wie gekonnt er allen Rittern und Schauspielern seine Stimme leiht.

Pressekonferenz in Kaltenberg: Von links im Bild: Florentine Hoffmann (Geländeprogramm und Markt), Ludovic Godva (der neue schwarze Ritter), Heinrich Prinz von Bayern (Veranstalter), Mario Luraschi (Chef Cavalkcade), vor ihm sein Sohn Marco Luraschi (Ritter Seyfried), Frederic Laforet (Stunt Regie und der frühere schwarze Ritter), Janne Geest (Choreographie), Alexander May (Regisseur), Johannes Steck (Erzähler) Ondra Voda (Stunt Regie Kämpfer), Thomas Limpinsel (Autor) und Markus Wiegand (Pressesprecher). Foto: Christian Rudnik

Ein Tipp vom Pressesprecher Festivals Markus Wiegand für die Besucher: Besonders die Freitage des Kaltenberger Ritterturniers stehen bei langjährigen Fans besonders hoch im Kurs, sagt er. Nach der traditionellen Eröffnung der Turniersaison mit der Gauklernacht (Freitag, 14. Juli), stehen am 21. Juli und am 28. Juli diese Nachtturniere an.

Ritterturnier in dunklen Kaltenberger Sommernächten

In den dunklen Sommernächten sorgen die Licht- und Spezialeffekte der Ritterturniershow für eine besondere Faszination. Jedes Jahr inszeniert das Kreativteam rund um eine komplett neue Show, mit neuer Geschichte, neuen Kostümen, neuer Musik und eben auch mit neuen Spezialeffekten. Dazu gehören brennende Pfeile, Explosionen oder aber Rauch- und Nebelschwaden, die durch die Arena wabern.

Das Tor zur Arena: Es wird wieder gekämpft. Foto: Christian Rudnik

Eingebettet ist der Auftritt der Ritter in eine epische Geschichte, die von mehr als dreihundert Darstellern zum Leben erweckt wird. Verantwortlich für die Story ist der Autor und Schauspieler Thomas Limpinsel .„Im Mittelpunkt des Turniers steht in diesem Jahr Ritter Seyfried, der beste Lanzenreiter des Königs Lienhardt und verbandelt mit dessen selbstbewusster Tochter Apolonia.“, verrät Limpinsel.„Er kämpft an der Seite seines Königs, um im befreundeten Nachbarstaat West Anglia den Überfall der Wolpertinger niederzuschlagen. Währenddessen spinnt der Schwarze Ritter Melwas, Berater und Statthalter des Königs, ganz eigene Zukunftspläne für das Königreich Kaltenberg. Das Spiel kann beginnen.

An drei Wochenenden im Juli in Schloss Kaltenberg

An drei Wochenenden im Juli verwandelt sich Schloss Kaltenberg zusätzlich immer freitags bis sonntags in eine mittelalterliche Turnierstadt mit dutzenden Markt- und Handwerksständen, zahlreichen Tavernen und Schänken sowie mittelalterlichen Lagern. Auf dem Schloss- und Wald-Gelände mit seinem fünf Live-Bühnen unterhalten Gaukler, Musikanten sowie mittelalterliche Lagergruppen das Publikum den ganzen Tag lang. Höhepunkt des Turniertages ist die Liveshow in der Arena zu Kaltenberg, die 2017 als „Beste Liveshow Deutschlands“ ausgezeichnet wurde.

Auch die Wahl des Gauklerkönigs findet in diesem Jahr wieder statt. Abstimmen kann man bei uns online ab 14. Juli. Alle weiteren Infos unter: www.ritterturnier.de.