Kaltenberg

vor 55 Min.

Der Löwenmarsch startet wieder auf Schloss Kaltenberg

Prinz Ludwig von Bayern (rechts) macht sich beim Löwenmarsch bereits zum vierten Mal von Kaltenberg nach Hohenschwangau auf. Start ist erneut in der Arena von Schloss Kaltenberg.

Auch heuer beginnt der Löwenmarsch, eine Spendenaktion für junge Menschen in Kenia, in der Arena auf Schloss Kaltenberg. Initiator Prinz Ludwig von Bayern will die 100 Kilometer lange Strecke auch zum vierten Mal schaffen.

Von Thomas Wunder

Anfang September werden in der Arena auf Schloss Kaltenberg zwar vereinzelt Ritter zu sehen sein, die Mehrzahl der Frauen und Männer, die sich dort versammeln, werden allerdings Wanderklamotten tragen. Wandern für Afrika, durch die schönsten Gegenden Bayerns, lautet dann das Motto. Denn am 3. und 4. September findet zum vierten Mal der von Prinz Ludwig von Bayern initiierte Löwenmarsch statt. Wieder unter dem Motto: „Ich wandere, meine Freunde bitte ich, zu spenden.“ Die Registrierung ist mit viel Resonanz angelaufen, heißt es in einer Pressemeldung. Noch werden Anmeldungen entgegengenommen (www.löwenmarsch.de). Im vergangenen Jahr hatten sich 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmer je nach ihrem persönlichen Trainingsstatus auf den bis zu 100 Kilometer langen Weg gemacht und dabei über 150.000 Euro an Spenden für das Hilfsprojekt Learning Lions gesammelt. 100 Kilometer in 24 Stunden Der Löwenmarsch startet am Samstag, 3. September, um 14 Uhr in der Arena von Schloss Kaltenberg und endet 24 Stunden später im Löwenhof von Schloss Hohenschwangau. Das ist eine Gesamtstrecke von 100 Kilometern. Dazwischen gibt es sechs Versorgungsstationen, an denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ein- und aussteigen können. Stichwort Corona: Das Hygiene-Konzept der vergangenen Jahre hat sich laut Veranstalter bewährt und wird weiter eingehalten. Um die Corona-Infektionsgefahr zu senken, waren die Teilnehmenden im vergangenen Jahr beim Start der Reihe nach namentlich aufgerufen worden und hatten sich Grüppchen für Grüppchen auf den Weg nach Hohenschwangau gemacht. Startgebühr gibt es keine; stattdessen wird für die „Learning Lions“ gespendet. Freunde, Kollegen oder Sponsoren belohnen jeden Kilometer der Wanderinnen und Wanderer mit einer Überweisung an deren Teilnehmernummer oder direkt an das Löwenmarsch-Spendenkonto. Im vergangenen Jahr hatte Melanie Huml, Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales, als Schirmherrin der Organisation in der Arena eine Spende von 600.000 Euro vom Freistaat Bayern überreicht, um das Ziel der „Learning Lions“ zu unterstützen. Auf Schloss Hohenschwangau werden die Wanderer wohl auch heuer wieder von Rittern empfangen. Foto: Matthias Becker (Archivfoto) Prinz Ludwig von Bayern, der die Idee für den Löwenmarsch hatte, freut sich über eine Spende unter seiner Startnummer sieben. Der 42-Jährige wandert zum vierten Mal mit, hat jedes Mal die 100 Kilometer bewältigt und ist inzwischen auf alles vorbereitet: „Durch die Nacht hilft eine Stirnlampe, bei Regen ein Cape und ab der Hälfte der Strecke braucht es mentale Stärke: einfach durchhalten.“ Lesen Sie dazu auch Schloss Hohenschwangau Plus Wie Barbara Schumann zur ersten Kastellanin auf Schloss Hohenschwangau wurde

Bildergalerie Plus Start zum Löwenmarsch in Kaltenberg

Kaltenberg Plus Spendenaktion in Kaltenberg: So läuft es sich auf dem Löwenmarsch Die „Learning Lions“ ist eine gemeinnützige Organisation, die es seit 2014 gibt und von Prinz Ludwig von Bayern und gleichgesinnten Freunden initiiert wurde. Das Spendenergebnis des Marsches kommt ohne Abzüge diesem Projekt zugute: In der Halbwüste Turkana im Nordwesten Kenias werden junge Menschen kostenlos zu Programmierern, Grafik Designern oder im Bereich Medienproduktion ausgebildet. Vor Ort wird ihnen damit die Möglichkeit gegeben, den Lebensunterhalt zu verdienen und sich eine Zukunft aufzubauen. Für den Bau neuer Gebäude im IT-Campus, das mit Förder- und Spendengeldern entstanden ist, sowie für weitere Stipendien wird dringend Geld benötigt. Mit dem Projekt wurden aber auch Wohnungen und ein Kindergarten für Schülerinnen und Schüler errichtet. Die Kinderbetreuung sei vor allem wichtig, weil die Mädchen in Kenia oft schon früh Mütter werden. Das Logo in die Eheringe eingraviert Der Löwenmarsch sammelt dabei aber nicht nur Geld und bringt auch Wanderer zusammen, er sorgt auch für die große Liebe: Anja und Olli Mottok aus dem Bayrischen Wald haben sich vor vier Jahren beim Löwenmarsch kennengelernt. Ein Jahr später, wieder beim Benefizlauf, hatte Olli seiner Anja einen Antrag gemacht. Im vergangenen Jahr hatten sie zum dritten Mal an dem Lauf teilgenommen und ihn „zusammen durchgestanden“. Das Logo des Löwenmarsches ist sogar in ihren Eheringen eingraviert. Start: Arena Schloss Kaltenberg, 3. September, 14 Uhr;

Zieleinlauf: Löwenhof Schloss Hohenschwangau, 4. September, zwischen 10 und 15 Uhr;

Anmeldung und Information unter www.löwenmarsch.de;

Spendenkonto: Löwenmarsch e.V. IBAN DE71 7005 2060 0022 6485 70

Themen folgen