Kaltenberg

vor 33 Min.

So viele Menschen wie noch nie nehmen am Löwenmarsch teil

Plus Am Samstag ist der Spendenlauf von Kaltenberg zu Schloss Hohenschwangau gestartet. Viele Teilnehmer nehmen die volle Distanz über 100 Kilometer in Angriff.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Auf Schloss Kaltenberg ist am Samstagnachmittag der fünfte Löwenmarsch zum Schloss Hohenschwangau gestartet. So viele Menschen wie noch nie hatten sich in der Arena versammelt, um beim Spendenlauf für Ludwig Prinz von Bayerns IT-Projekt in Afrika mitzumachen. Und eine erstaunlich hohe Anzahl hat sich - wie der Initiator selbst - die volle Distanz über 100 Kilometer vorgenommen. Eine Grenzerfahrung, die für eine der Teilnehmerinnen "fast schon etwas Meditatives" hat.

Die Bedingungen sind vor dem Start des fünften Löwenmarsches ideal. Die Sonne scheint, aber mit rund 25 Grad ist es nicht zu heiß. Laut den Organisatoren laufen in der Arena auf Schloss Kaltenberg rund 800 Menschen los und damit so viele wie noch nie. Insgesamt haben sich 477 Personen für die 100 Kilometer angemeldet und 581 weitere für ein Teilstück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen