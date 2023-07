Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gauklerkönig 2023

Beim Kaltenberger Ritterturnier ist die Wahl zum Gauklerkönig nicht wegzudenken. Wir stellen die Anwerber auf den Titel vor. So können Sie abstimmen.

Ein König wird selten demokratisch gewählt. Bei der Wahl zum Gauklerkönig 2023 beim Kaltenberger Ritterturnier jedoch liegt der Ausgang in der Hand des Volkes – oder besser gesagt unserer Leserinnen und Leser. Die können nicht nur ganz demokratisch ihre Stimme abgeben, sondern dabei sogar etwas gewinnen. Wer bei der Wahl abstimmt, kann für 2024 ein Fest mit Freunden in Kaltenberg für zehn Personen gewinnen. Der Preis beinhaltet die Eintrittskarten und ein Rittermahl mit Essen und Getränken für insgesamt zehn Personen. Damit Sie wissen, wer zur Wahl steht, stellen wir hier die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gauklerkönig 2023 vor.

Gauklerkönig 2023 – hier geht es ab 14. Juli um 17 Uhr zur Abstimmung:

Die Abstimmung geht von Freitag, 14. Juli, 17 Uhr bis Sonntag, 30. Juli, 12 Uhr.

Bene Vobis Foto: Kaltenberger Ritterturnier 2023

Bene Vobis

Hinter dem Namen Bene Vobis steht eine Familie voller Herzblutmusiker, in der die Eltern mit ihren Kindern musizieren, die Instrumente noch selbst gebaut werden und sich zur quietschfidelen Marktmusik noch so mancher Schabernack gesellt.

ConFilius Foto: Kaltenberger Ritterturnier 2023

ConFilius

ConFilius ist ein Duo ganz besonderer Art. Fin de Filou und die rote Füchsin wissen durch Geschick und Vielfalt zu überzeugen – zum Beispiel mit trickreichen Jonglagen, ob mit Bällen, Jonglierhut, Bechern, Keulen, Messern, Feuerfackeln oder Feuerstab. Außerdem gibt es mitreißende Musik des Mittelalters und der Renaissance auf Dudelsäcken, Flöten, Cister, Harfe und Trommeln sowie zauberhafte Gesänge aus Skandinavien und dem Balkan von ConFilius zu hören.

Flugträumer Foto: Kaltenberger Ritterturnier 2023

Flugträumer

Die wilde Akrobatik der Flugträumer erfordert Kraft, Geschicklichkeit und volle Konzentration. Menschliche Pyramiden, Schulterhandstand und schnelle Salti gehören zu ihrem spannenden Repertoire.

Forzarello Foto: Kaltenberger Ritterturnier 2023

Forzarello

Statt mit nur zwei Händen jonglieren sie mit drei. Neben und übereinander stehend. Mit brennenden Fackeln. Sie spielen auf der längsten Fanfare der Welt, ohne sie festzuhalten und wirbeln Diabolos umher. Die Komödianten, Artisten, Jongleure, Zauberer und Possenreißer von Forzarello faszinieren ihr Publikum immer wieder aufs Neue.

Hochhaxat’n Foto: Kaltenberger Ritterturnier 2023

Hochhaxat’n

Es geht ein Staunen durch die Menge, wenn die Stelzer von Hochhaxat’n auf ihren hohen Haxen durchs Publikum laufen. Vor sich haben die Stelzer teils echte, teils menschliche Marionetten, die gemeinsam ein choreografiertes Spiel aufführen. Dabei stehen die menschlichen Marionetten ihren Vorbildern aus Holz in kaum etwas nach.

Hypnotica Foto: Kaltenberger Ritterturnier 2023

Hypnotica

Hypnotica bietet Feuer-Kunst der höchsten Klasse. Die Effekte, darunter Funkenwände, Feuerkreisel und Fontänen, die die Tschechen in den Nachthimmel zaubern, sind beeindruckend.

Kervan Foto: Kaltenberger Ritterturnier 2023

Kervan

Die französischen Vollblutgaukler von Kervan – mit ihren genialen Kostümen – unterhalten mit träumerischen oder mitreißenden Melodien, leuchtenden Diabolis und fantastischem Feuerzauber.

Mirimah Foto: Kaltenberger Ritterturnier 2023

Mirimah

Mit ihren kraftvollen fröhlichen Tänzen entführt Mirimah ihr Publikum in Welten voller Sinnlichkeit und Poesie. In Kaltenberg ist das Tanzweib auch an der Seite von Joyosa zu erleben.

Die Rapauken Foto: Kaltenberger Ritterturnier 2023

Die Rapauken

Die Rapauken sind für jeden musikalischen Spaß zu haben. Die Vollblutmusiker aus Sachsen unterhalten mit eingängigen und fröhlichen Melodien, die sie unterstützt von Alphorn, Harfe, Schalmei sowie Kesselpauken und Schlagwerk zum Besten geben. Die Gruppe ist seit mehreren Jahren auf Mittelalterfesten und -märkten zu Hause und nun auch in Kaltenberg zu hören.

Waldwesen Foto: Kaltenberger Ritterturnier 2023

Waldwesen

Die Waldwesen unterhalten mit einem wunderschönen Masken- und Stelzentheater. Mal schweben sie schmetterlingsgleich über Wiesen und Flur, mal spazieren sie als Elfe durch das Areal. (AZ/cgal)