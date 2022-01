31-jährige Autofahrerin verursacht Unfall wegen vereister Scheiben

In Kaufering verursacht eine Autofahrerin einen Vorfahrtsunfall, weil sie durch die vereisten Scheiben zu wenig sieht. Welche Begründung sie der Polizei nennt.

Da eine 31-jährige aus Kaufering am Freitagmorgen ihre vereisten Seitenscheiben nicht freikratzte, verursachte sie in Kaufering im Kreisverkehr Augsburger Straße/Hessenstraße einen Unfall. Beim Einfahren von der Hessenstraße übersah sie den von links kommenden, bereits im Kreisverkehr fahrenden, Pkw eines 35-jährigen Kauferingers.

5000 Euro Schaden am Fahrzeug des Kauferingers

Diesem fuhr sie in seine rechte Fahrzeugseite und verursachte bei diesem ein Schaden von etwa 5000 EUR. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf über 7000 Euro. Als Begründung, warum die Scheiben an ihrem Pkw noch vereist waren, gab die Frau an: „Weil es schnell gehen musste.“ (lt)