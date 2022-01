Das Aus für den Turbokreisverkehr in Kaufering?

Plus Die Kreuzung am südlichen Ortseingang von Kaufering soll umgebaut und damit sicherer werden. Jetzt trifft der Marktgemeinderat eine Entscheidung. Doch das letzte Wort haben andere.

Die Kreuzung am südlichen Ortseingang von Kaufering ist einer der am meisten belasteten Knotenpunkte im Landkreis. Weil sich dort beim Abbiegen immer wieder Unfälle ereignen, soll er verkehrssicherer gestaltet werden. Über das Wie wird seit einigen Jahren kontrovers diskutiert. Jetzt hat sich der Marktgemeinderat denkbar knapp gegen einen Turbokreisverkehr und für eine Kreuzung mit neuer Ampelanlage entschieden. Doch das Votum ist nur eine Empfehlung. Das letzte Wort haben andere.