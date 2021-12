Das endgültige Aus für die Schatztruhe in Kaufering

Plus In Kaufering schließt der Secondhand-Laden. Die Mitarbeiterinnen suchen nach Gründen.

Vor einem Jahr war es fast schon soweit und es drohte die Schließung. Doch eine Unterschriftenaktion pro Schatztruhe Kaufering, einem der BRK-Secondhand-Läden im Landkreis Landsberg, erwirkte deren Erhalt. Es war nur eine Galgenfrist, denn nun muss die Einrichtung doch schließen.